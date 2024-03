Gazzetta - Raspadori può lasciare Napoli ad una sola condizione

GIOVANILI PRIMAVERA, IL NAPOLI SUPERA IL PESCARA 2-1: AZZURRINI STACCANO L'ENTELLA AL 4° POSTO Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. Il Napoli Primavera ha battuto il Pescara per 2-1 nella 23esima giornata del campionato Primavera 2 allo Stadio Piccolo di Cercola. LE ALTRE DI A UFFICIALE - LA SALERNITANA HA SCELTO IL QUARTO ALLENATORE: ESONERATO LIVERANI Nuovo ribaltone in panchina per la Salernitana. Dopo Sousa, Filippo Inzaghi e Liverani, ecco Stefano Colantuono. Guiderà lui i granata in questo finale di campionato. Il club di Iervolino ha annunciato l'esonero di Fabio Liverani, un punto in cinque partite. Nuovo ribaltone in panchina per la Salernitana. Dopo Sousa, Filippo Inzaghi e Liverani, ecco Stefano Colantuono. Guiderà lui i granata in questo finale di campionato. Il club di Iervolino ha annunciato l'esonero di Fabio Liverani, un punto in cinque partite.