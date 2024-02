Gazzetta - Zaniolo può tornare in Italia: ci pensa anche il Napoli

L'avventura di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa si può considerare già virtualmente chiusa

L'avventura di Nicolò Zaniolo all’Aston Villa si può considerare già virtualmente chiusa. Il club inglese, anche in caso di qualificazione alla prossima Champions, sta dimostrando con i fatti di non voler investire sull’azzurro. Il crollo delle presenze - e del minutaggio - eviterà al d.s. Monchi qualsiasi obbligo di riscatto.

L’Aston Villa non sfrutterà nemmeno l’opzione di acquisto, fissata a 22 milioni più bonus. Zaniolo - conclude La Gazzetta dello Sport - a luglio rientrerà momentaneamente al Galatasaray, il suo club di appartenenza, con in testa il ritorno in Italia e magari a Milano, ma nella sponda rossonera. Anche Napoli e Fiorentina tengono le antenne dritte sull’ex giallorosso. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.