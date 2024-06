Il Mattino - A Cairo non è piaciuta una cosa e ora alza il prezzo per Buongiorno: i dettagli

Il primo obiettivo del Napoli per potenziare la difesa da consegnare ad Antonio Conte è senza dubbio Alessandro Buongiorno

Il primo obiettivo del Napoli per potenziare la difesa da consegnare ad Antonio Conte è senza dubbio Alessandro Buongiorno. Il centrale del Torino è considerato il tassello perfetto per la retroguardia del nuovo allenatore azzurro, ma il Torino chiede tanto e negli ultimi giorni pare anche aver alzato il prezzo.

Secondo Il Mattino, pare che al presidente granata Urbano Cairo non siano piaciute le fughe in avanti per Buongiorno di Manna. Per questo ora il Torino alza il muro per il suo difensore, ribadisce a Beppe Riso, il suo agente, che per meno di 55 milioni non si muove da sotto la Mole. Il Napoli prepara il primo affondo: 40 milioni di euro.