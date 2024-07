Il Mattino - Brescianini sarà del Napoli: cifre e dettagli dell'operazione

Dopo aver sistemato la difesa con Buongiorno e Rafa Marin e la fascia sinistra con Spinazzola - e in attesa che si sblocchi la vicenda centravanti con l'addio di Osimhen e l'arrivo di Lukaku - il Napoli è impegnato nelle manovre a centrocampo. Oltre a Billy Gilmour del Brighton, l'altro nome caldo è Marco Brescianini del Frosinone. Che, secondo Il Mattino, sarà del Napoli:

"Brescianini e Gilmour restano in pole per rinforzare gli argini a centrocampo. I due rappresenteranno più che valide alternative ai vari Anguissa e Lobotka. Brescianini, 24 anni, 4 gol e due assist l'anno scorso in serie A, arriverà dal Frosinone dietro il pagamento di circa 12 milioni di euro: per lui è pronto un contratto di 5 anni all'ombra del Vesuvio", si legge sul quotidiano.