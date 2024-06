Il Mattino - Cairo dice no alle contropartite: solo soldi per Buongiorno

TuttoNapoli.net

Ultime sul futuro di Alessandro Buongiorno rivelate da Il Mattino di oggi: il Napoli - che già aveva ipotizzato di mettere sul piatto una cifra intorno ai 35 milioni (più bonus) - aveva anche immaginato di cambiare strategia, proponendo una parziale contropartita tecnica per tentare i granata. Ma Cairo avrebbe respinto al mittente ogni tipo di merce di scambio che non sia moneta sonante e contante. No anche a Simeone, dunque.