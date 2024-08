Il Mattino - Clamoroso Lukaku: il Chelsea ha l'accordo con l'Aston Villa, ma lui vuole Conte

In casa Napoli continua a tenere banco la questione del centravanti, con Victor Osimhen ancora in azzurro ma che vive ormai da separato in casa. La sua cessione sarebbe importante per far arrivare il pupillo di Antonio Conte ovvero Romelu Lukaku, ma le settimane passano e il tempo stringe rispetto alla chiusura del mercato.

Big Rom, dal canto suo, ha dato la sua parola a Conte e tiene duro nonostante il Chelsea lo stia mettendo quasi con le spalle al muro. Come riporta Il Mattino, nelle ultime ore i Blues hanno trovato un'intesa con l'Aston Villa e vorrebbero che il belga accettasse il trasferimento a Birmingham, ma lui vuole solo tornare dal suo vecchio maestro. I londinesi stanno perdendo la pazienza, non volendo aspettare un affondo del Napoli che può arrivare solo dopo la cessione di Osimhen (ancora lontana dalla sua concretizzazione).