Il Mattino - Conte vuole Lukaku già per il Verona: il Napoli non aspetta più Osimhen

Resta Romelu Lukaku il grande obiettivo di mercato del Napoli. La situazione, però, sta andando troppo per le lunghe, visto che ormai ci troviamo a pochi giorni dall'inizio del calciomercato e Antonio Conte non ha ancora il suo centravanti. L'attaccante belga è in parola col Napoli e soprattutto con Conte, ma l'affare ancora non si è fatto.

Colpa di Victor Osimhen e della mancata cessione. Ma Conte, secondo quanto riferito da Il Mattino, vorrebbe Lukaku già in panchina contro l'Hellas Verona. E' una corsa contro il tempo, visto che la proposta del Napoli non è ancora soddisfacente per il Chelsea (De Laurentiis - si legge - propone un prestito con riscatto obbligatorio in caso di Champions League). Appare chiaro che l'affare Lukaku è slegato al destino di Osimhen.