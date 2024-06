Il Mattino - Contratto a gettone a Spinazzola: il Napoli prepara un'offerta atipica

Tra le idee del Napoli per il mercato da poco cominciato c'è anche Leonardo Spinazzola, in scadenza con la Roma e libero a parametro zero

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Tra le idee del Napoli per il mercato da poco cominciato c'è anche Leonardo Spinazzola, in scadenza con la Roma e libero a parametro zero dal mese di luglio. C'è qualche dubbio legato alla forma fisica, ma il nome è da tenere in considerazione. A scriverlo è Il Mattino:

“Il Napoli ragiona su un mini contratto a gettone per il giocatore che - se in condizione - sarebbe utilissimo nello scacchiere di Conte. L'ipotesi di accordo è una sorta di un anno più uno con opzione unilaterale (per il club di De Laurentiis). Spinazzola riflette”