Il Mattino - Due possibili contropartite all'Empoli per avere subito Ismajli: i nomi

vedi letture

Ardian Ismajli è uno dei nomi che il Napoli tiene in forte considerazione per il necessario rinforzo in difesa da prendere nella prossima finestra di mercato. D'altronde il difensore albanese rappresenta una bella occasione di mercato, avendo il contratto con l'Empoli in scadenza a fine stagione.

Il presidente Corsi sa che Ismajli andrà via in estate e dunque meglio darlo a "un amico" come De Laurentiis. Che in cambio darebbe Alessio Zerbin e Cyril Ngonge. C'è un dettaglio: Ismajli accetterebbe il ruolo di rincalzo, Danilo no, si legge sull'edizione odierna de Il Mattino.