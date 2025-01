Il Mattino - Il Napoli prende Ghilardi dal Verona! Operazione per giugno: i dettagli

Il Napoli ha messo le mani sul difensore Daniele Ghilardi, riporta l'edizione web de Il Mattino, che fa una panoramica sulle trattative nel mercato di gennaio degli azzurri. C'è un'intesa tra il Napoli e l'Hellas Verona per il trasferimento del 21enne centrale di difesa, che rimarrà in prestito ai gialloblù fino a fine stagione.

Conte ha bisogno di rinforzi immediati, però, e in tal senso l'Empoli tiene chiusa la porta per Ardian Ismajli, nonostante il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. C'è sempre la pista Danilo dalla Juventus, di fatto già promesso sposo per l'estate: l'ex Giuntoli chiede 2,5 milioni di euro per liberarlo già adesso, da Napoli hanno fatto sapere che non li spenderanno. In fase di chiusura lo scambio di portieri Caprile-Scuffet con il Cagliari, così come si avvicina l'addio di Folorunsho, destinato alla Fiorentina. Dalla quale Conte prenderebbe invece Biraghi, ma a quel punto dovrebbe fargli posto Spinazzola.

Il candidato a prendere il posto di Folorunsho, almeno numericamente, è Jacopo Fazzini. La situazione del centrocampista vede un accordo già raggiunto tra Napoli e Empoli per un trasferimento da 13 milioni di euro più bonus, ma in tal senso - scrive l'edizione online del quotidiano partenopeo - è Fazzini che sta prendendo adesso tempo di fronte alla proposta contrattuale fino al 2029, aspettando magari un rilancio di Lotito, per quanto però la Lazio debba combattere con lacci e lacciuoli finanziari. Ieri, intanto, si è tenuto un lungo vertice tra i direttori sportivi di Napoli ed Empoli, Manna e Gemmi. Situazione in evoluzione.