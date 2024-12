Il Mattino - Il Torino ha promesso Ricci per l'estate in cambio di Simeone a gennaio

vedi letture

Il Napoli per il futuro segue con attenzione anche Samuele Ricci e col Torino ha un asso nella manica: Giovanni Simeone. Il club granata è infatti alla ricerca di un centravanti e sarebbe interessato proprio al Cholito. Ecco allora che le cose potrebbero incastarsi.

Lo scrive in un punto mercato Il Mattino: “L’affondo con il Parma per Bonny non è andato a buon fine, l'attaccante resta fino a giugno in Emilia. Il Torino vuole il Cholito e in cambio promette Ricci in estate. Il Verona potrebbe far cassa dando agli azzurri l'esterno Tchatchoua”.