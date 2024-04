Il Mattino - Immobile al Napoli, ipotesi scambio con Simeone: l'ultima idea di Lotito

Indiscrezione di mercato in vista del prossimo anno. L'edizione odierna de Il Mattino parla di un possibile scambio di attaccanti

Indiscrezione di mercato in vista del prossimo anno. L'edizione odierna de Il Mattino parla di un possibile scambio di attaccanti. Giovanni Simeone alla corte di Tudor e Ciro Immobile dalla Lazio al Napoli. Questo perché, si legge, Lotito vorrebbe a tutti i costi il bomber argentino che segnò tantissimi gol a Verona proprio con Tudor in panchina. Per questo si parla dell'ipotetico scambio con Immobile.