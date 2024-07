Il Mattino - L'affare Buongiorno si farà: ecco quanto balla tra ADL e Cairo

Alessandro Buongiorno è l'obiettivo principale per la difesa del Napoli. Il centrale mancino piace tantissimo ad Antonio Conte e il club azzurro sta spingendo per regalarlo al suo allenatore. L'operazione è ben impostata e, stando a quanto riferito da Il Mattino, si farà.

Non c'è ancora l'accordo, ma per il quotidiano Buongiorno diventerà certamente un giocatore del Napoli: "Da oggi il Napoli sferrerà l'assalto per Buongiorno del Torino. Cairo chiede 45 milioni, De Laurentiis si è spinto fino a 35 (più 5 di bonus). L'affare si farà".