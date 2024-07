Il Mattino - Lukaku ha un accordo per un triennale col Napoli: la richiesta del Chelsea

vedi letture

Il Napoli deve prima cedere Victor Osimhen, poi potrà concretizzare l'affare-Romelu Lukaku. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, il club azzurro ha già un accordo con il centravanti belga, che spera si possa sbloccare in fretta la situazione e ha già un accordo per un triennale.

Il problema, chiaramente, è che per Osimhen al momento non c'è la fila (l'Arabia Saudita, al momento, è la principale alternativa). E, inoltre, che il Chelsea continua a chiedere - si legge sul quotidiano campano - 25-30 milioni per l'ex Roma e Inter.