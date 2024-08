Il Mattino - Lukaku, ora c'è il rischio che vada all'Aston Villa: non può attendere all'infinito

Ormai si sa, il Napoli aspetta la cessione di Victor Osimhen per accogliere Romelu Lukaku. Il problema è che l'addio del centravanti nigeriano non si sblocca e quindi non può sbloccarsi neanche l'arrivo di quello belga. E adesso per il club partenopeo c'è un rischio chiamato Aston Villa.

Stando a quanto riferito da Il Mattino, il Chelsea vorrebbe cedere l'ex Inter e Roma ai Villans, ma l'agente Federico Pastorello ha ribadito che farà di tutto affinchP i Blues non lo diano e aspettino il Napoli. Ma la società azzurra deve muoversi, perché Lukaku non può attendere all'infinito.