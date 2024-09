Il Mattino - Mario Rui si separa da Giuffredi? Rapporti ai minimi storici dopo i 'no' del terzino

Mario Rui ha rifiutato sei offerte quest'estate, nonostante fosse consapevole di essere sulla lista dei cedibili per il Napoli. E alla fine è rimasto in azzurro, ma da separato in casa: il club azzurro l'ha escluso dalla lista per la Serie A, così l'ex Roma ed Empoli potrà andare solo in tribuna, neanche in panchina.

Una situazione che non è piaciuta al suo agente, Mario Giuffredi, che secondo alcune indiscrezioni non ha gradito l'atteggiamento del suo assistito nei confronti della società. Stando a quanto riferito da Il Mattino, i rapporti tra il procuratore e il terzino portoghese sono ai minimi storici e non sarebbe da escludere una separazione.