Il Mattino - Meluso verso l'addio: l'opzione scade a breve, non ha ricevuto alcun cenno

A pochi giorni dalle indiscrezioni sull'arrivo di Giovanni Manna dalla Juventus come nuovo direttore sportivo, l'attuale ds Mauro Meluso prosegue il suo lavoro come se nulla fosse con l'obiettivo di chiudere in maniera dignitosa la stagione.

Secondo Il Mattino, il ds Meluso non ha ricevuto nessuna comunicazione, neppure un cenno dalla proprietà o un indizio sul fatto che non verrà esercitata l'opzione unilaterale di rinnovo (che scade il 30 aprile) da parte del club. Ieri il ds era segnalato all'Arechi per Salernitana-Sassuolo. Arrivato a mercato estivo già definito, il suo rammarico resta l'affare Dragusin mentre è da attribuire alla sua diplomazia l'arrivo di Mazzocchi dopo un tira e molla tra Iervolino e ADL.