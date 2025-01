Il Mattino - Napoli e Dortmund d'accordo per Adeyemi: la richiesta d'ingaggio del tedesco

Aurelio De Laurentiis è rientrato dagli Stati Uniti e ora, con il mercato in piena attività, il direttore sportivo Mauro Manna è chiamato a stringere i tempi per chiudere l'acquisto di un attaccante di livello internazionale, in grado di sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, i nomi in cima alla lista dei desideri del Napoli sono Alejandro Garnacho del Manchester United e Karim Adeyemi del Borussia Dortmund. Entrambi i profili sono considerati ideali per alzare il livello qualitativo della rosa partenopea: “Sono loro due i nomi cerchiati in rosso dal Napoli”, si legge sul quotidiano. Intanto, Antonio Conte, intenzionato a dare una scossa alla squadra, avrebbe espresso il desiderio di avere il nuovo acquisto già disponibile per la delicata trasferta di domenica contro la Roma, in programma allo Stadio Olimpico. La società, dunque, dovrà accelerare: l’obiettivo è chiudere l’operazione entro le prossime 48 ore.

Per quanto riguarda Karim Adeyemi, il Napoli ha raggiunto un accordo col Borussia Dortmund ma non è ancora riuscito a convincere l'attaccante tedesco, che per venire al Napoli dovrà rinunciare momentaneamente a giocare la Champions. Nonostante le dichiarazioni di facciata da parte del Borussua Dortmund, infatti, il Napoli riuscirebbe ad acquistare Adeyemi con soli 45-50 milioni di euro - meno di quanto chiede il Manchester per Garnacho - ma il problema è l'ingaggio del giocatore. Secondo quanto riporta il quotidiano, infatti, Adeyemi "continua a manifestare perplessità nel fare le valigie e intanto i suoi agenti chiedono un quinquennale proporzionato alla valutazione del cartellino del proprio assistito". In pratica un ingaggio da 4,5 milioni di euro a scalare, più bonus. Una pretesa che potrebbe costringere Conte a intervenire per convincere Adeyemi ad accettare.