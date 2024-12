Il Mattino - Napoli in pole per Biraghi: possibile uno scambio, ma non con Folorunsho

Cristiano Biraghi è in rotta con la Fiorentina. Non è un mistero ormai, dopo le parole dell'allenatore Raffaele Palladino, quelle dell'agente Mario Giuffredi e la tribuna in Conference League contro il LASK giovedì scorso. E così il terzino sinistro, ormai ex capitano viola, lascerà la Toscana durante la finestra di mercato di gennaio.

In pole position c'è il Napoli, stando a quanto riferito da Il Mattino, secondo cui lo stesso calciatore avrebbe già dato il suo placet al trasferimento in azzurrio, dove ritroverebbe Antonio Conte, che l'ha già allenato all'Inter. Negli ultimi giorni si era parlato di uno scambio con l'approdo di Michael Folorunsho da Palladino ma a quanto pare non sarà il centrocampista la pedina di scambio. Il quotidiano scrive che nello scambio potrebbe rientrarci Leonardo Spinazzola.