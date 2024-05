Il Mattino - Napoli su Fazzini dell'Empoli: prima offerta da 7mln, il rilancio di Corsi

Il 21enne centrocampista dell’Empoli, nel giro da qualche settimana anche della Nazionale Under 21.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli ha messo gli occhi su Jacopo Fazzini, rivela nell'edizione di oggi Il Mattino: il 21enne centrocampista dell’Empoli, nel giro da qualche settimana anche della Nazionale Under 21, potrebbe essere il primo tassello della ricostruzione che parte in queste ore. De Laurentiis offre a Corsi 7 milioni ma il patron toscano rilancia a 10. Nell’affare potrebbe rientrare Caprile che difficilmente tornerà alla base.

Cairo, intanto, ha gelato il Napoli per Buongiorno: vuole 40 milioni. Dunque, a meno che non arrivino indicazioni differenti dal nuovo tecnico, vanno dati via Natan, Cajuste e Lindstrom. L’unico intoccabile è Ngonge. Manna deve fare i conti anche una truppa degli infelici che è assai nutrita. Dentro lo spogliatoio azzurro, come ha fatto anche capire Calzona, c’è una pericolosa tempesta di emozioni.

Capitolo Osimhen: il manager Calenda deve formalizzare la proposta del Psg (120 milioni di euro) ma nel frattempo pare attratto dal rilancio del fondo Pif che vuole Victor a Riad, nell’Al-Ahli. Per De Laurentiis, stavolta, la destinazione è indifferente: domenica pomeriggio firmava le ultime maglie col tricolore nel ventre del Maradona. E a chi gli chiedeva se tornerà rispondeva allargando le braccia. Il punto è che Osimhen sogna la Premier e chiede al suo agente di tergiversare. Ma Parigi è casa di Osimhen, sua destinazione del cuore da mesi.