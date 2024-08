Il Mattino - Nome nuovo a destra: c'è pure lo svincolato Candreva (l'agente è lo stesso di Lukaku)

Nome nuovo per le corsie laterali. Il Napoli valuta lo svincolato Antonio Candreva, anni 37, il cui procuratore è Pastorello, lo stesso di Meret e Lukaku. Ne parla Il Mattino oggi in edicola. Si tratterebbe di una soluzione in extremis qualora non si riuscisse a chiudere per la priorità Ebimbe dell'Eintracht. Candreva ha raccolto 40 presenze con Conte ai tempi dell'Inter.