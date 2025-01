Il Mattino - Nome nuovo per il dopo-Kvara: ADL chiama Lotito per Zaccagni

Il Napoli punta deciso su Mattia Zaccagni. L’esterno offensivo della Lazio, nonché capitano biancoceleste, è visto come uno dei principali candidati per raccogliere l’eredità di Kvaratskhelia, e Aurelio De Laurentiis ha già avviato i primi contatti con Claudio Lotito. Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, il presidente azzurro ha telefonato al collega della Lazio – e pare lo abbia fatto più volte – per sondare la disponibilità a trattare il trasferimento di Zaccagni. Non si tratta più soltanto di una suggestione: il Napoli sembra intenzionato a trasformare questa idea in una vera e propria trattativa nel giro di poche ore.

Anche l’agente del giocatore, Mario Giuffredi, è al corrente dell’interesse azzurro e attende segnali dai due club per valutare i termini di un eventuale accordo. Zaccagni, reduce da stagioni di altissimo livello con la maglia biancoceleste, potrebbe rappresentare il profilo ideale per arricchire il reparto offensivo di Conte con qualità ed esperienza. Tuttavia, non sarà semplice convincere Lotito a privarsi del suo capitano, figura chiave nello scacchiere di Marco Baroni. La palla, ora, è nelle mani dei presidenti, mentre i tifosi del Napoli sognano un colpo che potrebbe infiammare la seconda parte di stagione.