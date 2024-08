Il Mattino - Osimhen vuole il Psg e non ascolta altro: Conte e agente Lukaku impazienti

vedi letture

Antonio Conte ora chiede un'accelerata ed anche una sforbiciata rapida (da Cajuste a Gaetano, Folorunsho e Mario Rui) per una rosa di 18 calciatori. Secondo il quotidiano Il Mattino non è facile accontentarlo, ma il Napoli ci sta provando, a partire da Lukaku con cui c'è un'intesa siglata a fine giugno quando sembrava si potesse cedere Osimhen di lì a poco.

Poi lo stallo. Ora - scrive il quotidiano cittadino - il Napoli ha rotto gli indugi perché Conte è impaziente: ieri altro vertice col Chelsea per l'intesa sul prezzo. Anche il manager del giocatore Pastorello - si legge - inizia ad avere problemi e l'Aston Villa, nonostante i no del giocatore, non ha ancora mollato. Sul fronte Osimhen l'accordo col Psg lo spinge a non guardare altre opzioni e non vuole sentir parlare di soluzioni in prestito o di taglio dell'attuale ingaggio da 12mln di euro.