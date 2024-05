Il Mattino - Percassi vuole blindarlo, ma Gasperini è combattuto

GIOVANILI UNDER13, GLI AZZURRINI ALLE FINAL FOUR SCUDETTO! PERCORSO NETTO NEL GIRONE Traguardo prestigioso raggiunto dal Napoli Under 13 di mister Rossi, che ha guadagnato l'accesso alla Final Four Scudetto di Tirrenia. Traguardo prestigioso raggiunto dal Napoli Under 13 di mister Rossi, che ha guadagnato l'accesso alla Final Four Scudetto di Tirrenia. LE ALTRE DI A CLAMOROSO DAL PORTOGALLO: "FOLLIE DELL'AL-HILAL PER RAFA LEAO, PRONTI QUASI 200MLN!" O Jogo, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, apre oggi con una notizia bomba che interessa da vicino il Milan e nello specifico il numero 10 rossonero Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sulle tracce del talento portoghese del Diavolo ci... O Jogo, uno dei principali quotidiani sportivi portoghesi, apre oggi con una notizia bomba che interessa da vicino il Milan e nello specifico il numero 10 rossonero Rafael Leao. Secondo quanto riportato dal quotidiano, sulle tracce del talento portoghese del Diavolo ci...