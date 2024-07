Il Mattino - Psg-Osimhen, accordo totale: la cifra dello stipendio è da brividi

Il Napoli tratta a oltranza con il Psg dello sceicco Al-Thani per la cessione di Victor Osimhen: "Parigi più vicina", intitola Il Mattino stamane. Nasser Al Khelaifi, il presidente, ha raggiunto un accordo totale con il giocatore sulla base di 14 milioni di euro e una durata del contratto fino al 2029.

Non resta che trovare la quadratura con il club di De Laurentiis, uno sconto rispetto alla clausola vigente nel contratto dell'attaccante nigeriano. Intanto Antonio Conte prepara l'assalto per il sostituto di Osimhen, ossia Romelu Lukaku, per cui il Chelsea non vede altra opzione che la cessione a titolo definivo. I tempi di concessione dei prestiti sono finiti.