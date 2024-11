Il Mattino - Rinnovo di contratto di Anguissa! C'è anche l'adeguamento: i dettagli

André-Frank Zambo Anguissa si è ritrovato con l'arrivo di Antonio Conte in panchina. E adesso il Napoli è pronto a blindarlo fino al 2027. Nel 2022 il centrocampista camerunese ha rinnovato il suo contratto fino a 2025, con opzione per un rinnovo biennale in favore del club. Opzione che il Napoli ha già fatto valere.

Stando a quanto riferito dall'edizione odierna de Il Mattino, nei giorni scorsi il club azzurro ha comunicato via PEC all'entourage del giocatore l'intenzione di voler esercitare la clausola per prolungare il contratto fino al 2027. Il quotidiano scrive che, oltre ad allungare la durata dell'accordo, il Napoli ha anche aumentato l'ingaggio dell'ex Villarreal, portandolo a 2,7 milioni di euro a stagione.