Il Mattino - Rinnovo Kvara, ADL è andato oltre il tetto-ingaggi! Grande apertura dall'agente

vedi letture

Eugenio Marotta, giornalista de Il Mattino, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia ha aperto al rinnovo, teniamo le dita incrociate per mettere fine ad una telenovela che non fa bene a nessuno. L’infortunio è una brutta tegola, ma non è nulla di particolarmente grave e chissà che non possa arrivare la fumata bianca in questo periodo. Jugeli ha aperto, il Napoli è fermo sulle sue posizioni e questo è servito alla controparte che s’è resa conto della ferma posizione di De Laurentiis.

Per il tetto ingaggi del Napoli tra l’altro De Laurentiis è andato oltre. Con i bonus parleremmo di un ingaggio da 6 mln, arriverebbe ad eguagliare Lukaku. La clausola è stato motivo di discordia tra le parti, il Napoli non vorrebbe inserirla, ma se proprio dovesse ci sarebbe ancora distanza sulla cifra. Jugeli punta ad una clausola da 80 milioni, mentre il Napoli va in tripla cifra per tutelare i suo interessi. La situazione Osimhen ha fatto scuola ed il Napoli non si vorrà far tirare dalla giacca da nessuno. Il sostituto di Kvara? Mi aspetto Neres, facile”.