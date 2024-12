Il Mattino - Rinnovo Meret, ultimatum del club all'agente. E Alex si guarda intorno

Situazione ancora in divenire per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Alex Meret. Il portiere del Napoli andrà in scadenza il prossimo giugno e per il momento sembra essere in stand by. Titolare nella squadra di Antonio Conte, l'estremo difensore ha saltato solo tre partite fra fine settembre e metà ottobre a causa di un problema agli adduttori. Poi è sempre stato impiegato per un totale di 11 presenze fra campionato e Coppa Italia con otto reti subite e sette incontri conclusi con la porta inviolata.

La proposta del Napoli

La società azzurra vuole ovviamente confermare il giocatore anche per le prossime stagioni. L'offerta è molto allettante con un contratto quadriennale da tre milioni di euro a stagione più bonus. Cifre importanti che certificano l'importanza del classe 1997 nel progetto della società del presidente De Laurentiis.

Ultimatum del club

Il portiere attende, la società però non vuole più aspettare. Secondo quanto riporta l’edizione odierna de Il Mattino, la proposta offerta a Pastorello, agente del giocatore, non sarebbe negoziabile. Non si tratta di un muro contro muro, si precisa, ma si tratta di una situazione da dentro o fuori ma che va avanti nel segno del fair play. Meret intanto, tramite il suo manager, si starebbe anche guardando intorno per capire se ci sarebbe qualcuno disposto ad offrire di più.