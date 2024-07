Il Mattino - Si chiude per Lukaku? Domani vertice Napoli-Chelsea: i dettagli

Nella giornata è previsto un vertice tra Napoli e Chelsea per Romelu Lukaku. A scriverlo è l'edizione odierna de Il Mattino, secondo cui tale summit è stato messo in piedi dall'agente Federico Pastorello ed è un modo per provare a colmare la distanza tra domanda e offerta: i Blues chiedono 45 milioni, il club partenopeo è fermo a 27, si legge sul quotidiano.

Il Napoli, comunque, sarebbe pronto ad alzare la sua proposta, ma si aspetta un passo anche da parte della società britannica. Ma l'intreccio è ancora complicato, considerando che l'operazione Lukaku potrà sbloccarsi soltanto quando Victor Osimhen sarà andato via, direzione Paris Saint-Germain.