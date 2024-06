Il Mattino - Si guarda anche in Premier per la difesa: può tornare in auge un vecchio obiettivo

Radu Dragusin del Tottenham e Nathan Aké del Manchester City sono le principali alternative a Buongiorno e Mario Hermoso.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Alessandro Buongiorno è il primo obiettivo per la difesa del Napoli. Mario Hermoso, invece, è una pista parallela. L'uno non esclude l'altro, anche perché il difensore del Torino verrebbe per fare il centrale, quello dell'Atletico Madrid per fare il braccetto. E su quest'ultimo si sofferma l'edizione odierna de Il Mattino.

Inizialmente le elevate richieste di ingaggio - e soprattutto le commissioni dei suoi agenti - avevano raffreddato la pista. Oggi si ragiona su un triennale più abbordabile. Radu Dragusin, da gennaio al Tottenham (che battè proprio il Napoli con un'offerta più alta per prenderlo dal Genoa), e Nathan Aké del Manchester City sono le principali alternative.