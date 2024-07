Il Mattino - Sondato Musah a centrocampo: la reazione del Milan

Il Napoli continua a operare sul mercato e tiene sott'occhio diverse situazione anche per centrocampo e attacco. Lo scrive Il Mattino: "Manna ha sondato Greenwood del Manchester United e Musah del Milan. In entrambi i casi, ci sono state reazioni infastidite

Lotito, che pure ha una trattativa in stato avanzato per Grenwood, ha detto: «Molti club italiani si sono infilati, mi stanno gufando». Fonseca, nuovo tecnico dei rossoneri, considera intoccabile Musah, preso un anno fa dal Valencia per 20 milioni di euro e con 30 presenze in Serie A".