Il Mattino - Su Osimhen nessun ripensamento: avanti tutta col Psg per l'accordo

Quella con il Psg non è stata una frenata, ma nemmeno una semplice pausa di riflessione: il Mattino fa il punto della situazione riguardante l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, avvisando subito che i tifosi non si devono illudere sul suo conto. Vederlo lavorare - e di gran lena - agli ordini di Conte ha fatto pensare a qualcuno che si potessero aprire per lui nuove piste per la permanenza, ma non si registrerebbe alcun ripensamento da parte dei partenopei in tal senso.