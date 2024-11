Il Mattino - Top club su Kvara, ma ADL non ci sente: fino a fine stagione resta!

vedi letture

Khvicha Kvaratskhelia è finito nel mirino del Barcellona, ma non solo del Barcellona. Sulle tracce del georgiano non c'è solo il club catalano (che ha fatto più di un sondaggio per Leao in caso di cessione di Raphinha), sebbene il tecnico tedesco Hans-Dieter Flick lo abbia messo tra i primi nomi nella lista dei desiderata.

Occhio anche al Psg del magnate qatariota Nasser Al-Khelaifi che non ha mai nascosto l'interesse per il georgiano, offrendo quest'estate una cifra monstre sia al giocatore (11 milioni per 5 anni) sia al Napoli (110 milioni). Il no secco di DeLa ha stoppato ogni trattativa. E lo stesso farà anche a gennaio. Fino a fine campionato, insomma, Kvara rimarrà al Napoli. Poi si vedrà. A scrivere il tutto è Il Mattino.