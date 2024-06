Il Mattino - Trattativa per il gioiellino Vitor Roque: il Barcellona ha stabilito il prezzo

L'attaccante classe 2005 nella stagione appena concluso ha trovato pochissimo spazio e messo a segno soltanto due gol. Troppo poco.

© foto di www.imagephotoagency.it

Il Napoli è alla ricerca di rinforzi per il centro dell'attacco, dal momento che la partenza di Victor Osimhen viene data per scontato (anche se per il momento nessuno si avvicina al valore della clausola rescissoria) e che anche Giovanni Simeone potrebbe partire. Un nome nuovo è stato lanciato ieri direttamente dalla Spagna.

Si tratta di Vitor Roque, gioiellino del Barcellona che però nella stagione appena concluso ha trovato pochissimo spazio e messo a segno soltanto due gol. Il club blaugrana, stando a quanto riferito oggi in edicola da Il Mattino, lo valuta 40 milioni di euro e a metà della prossima settimana la trattativa potrebbe entrare nel vivo.