Il Mattino - Tris di rinnovi in arrivo? Parti vicine anche con Kvara: le ultime

vedi letture

Meret, Olivera e Kvaratskhelia sembrano destinati a restare a lungo con il Napoli. Secondo Il Mattino, Meret, in scadenza a giugno, è vicino al rinnovo per altri due anni (un "1+1" con opzione del club) a cifre simili a quelle attuali. Anche Olivera, con contratto fino al 2027, ha trovato l'accordo per prolungare fino al 2030.

Per Kvaratskhelia, il Napoli aspetta solo il via libera del suo entourage per un rinnovo fino al 2029, con un ingaggio progressivo che potrebbe arrivare a 6 milioni di euro annui. Il contratto è già pronto, manca solo la firma, si legge ancora sul quotidiano campano.