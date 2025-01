Il Mattino - Un difensore serve, ma arriverà solo in prestito: Pongracic in pole

Il Napoli sta attivamente operando sul mercato, con l'obiettivo di rinforzare la squadra. Oltre a cercare un sostituto per Khvicha Kvaratskhelia, il direttore sportivo Giovanni Manna è alla ricerca anche di un difensore. Sebbene Juan Jesus abbia mostrato segnali positivi nelle ultime partite, Rafa Marin pare essere ormai fuori dai giochi, il che rende necessaria l'acquisizione di un nuovo giocatore.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, il rinforzo arriverà solo nelle fasi finali della sessione di mercato. La strategia del club è chiara: non intende impegnarsi in operazioni oltre il prestito. Si parla di un interesse specifico per Marin Pongracic, acquistato dalla Fiorentina per 16 milioni di euro a luglio. Tuttavia, il club toscano non sembra disposto a concedere il giocatore in prestito secco, mentre il Napoli evita di inserirsi in un'operazione con obbligo di riscatto.