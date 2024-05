Il Roma - Osimhen, il Napoli spenderà 1/3 della cifra ricevuta per il sostituto

L'addio di Victor Osimhen sembra scritto: la clausola di 120 milioni aspetta. Dovrebbe esercitarla il Paris Saint Germain

L'addio di Victor Osimhen sembra scritto: la clausola di 120 milioni aspetta. Dovrebbe esercitarla il Paris Saint Germain, che ha confermato l’interesse per Osimhen.

Ma il suo agente guarda anche in Premier League: il Chelsea e il Manchster United potrebbero farsi avanti. Il Napoli non farà un passo indietro: serve l’intero importo, salvo forse un leggero sconto ma non meno di 100 milioni. E per quanto riguarda il sostituto molto dipenderà dal nuovo allenatore, con un budget che dovrebbe essere di 40 milioni.