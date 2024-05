KK - ADL vuole aspettare: assalto a Conte solo dopo il 'no' di Gasperini

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla questione allenatore nel corso della trasmissione 'Radio Goal'

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha dato gli ultimi aggiornamenti sulla questione allenatore nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Conte rimane in ballo. Sembrerebbe che il presidente abbia scelto di aspettare Gasperini. Nel caso in cui dovesse arrivare il 'no' di Gasperini, e per ora non c'è accordo, a quel punto partirebbe l'assalto finale a Conte.

Le altre ipotesi? Pioli, se trova l'accordo per la buonuscita con il Milan. E Italiano, che era una scelta di Giuntoli. Ma in generale all'interno della società si seguono ancora i suggerimenti che risalgono all'epoca di Giuntoli. Ngonge e Lindstrom, ad esempio, sono due calciatori che aveva attenzionato per primo proprio Giuntoli".