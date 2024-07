KK - Cheddira ha colpito Conte: rifiutate due offerte, resterà in azzurro

Giovanni Manna e Antonio Conte sono rimasti favorevolmente impressionati da Walid Cheddira. Per l'ex Bari non viene presa in esame nessuna richiesta. Sul calciatore c'era il Torino, ma il Napoli ha detto di 'no'. Poi si è interessato l'Hellas Verona, ma è arrivata la stessa risposta.