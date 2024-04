Mediaset - ADL si vendica: è pronto a strappare a Giuntoli il suo più stretto collaboratore

Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli

Il Napoli ha scelto l'uomo su cui puntare per la rifondazione tecnica: Giovanni Manna, 35 anni, primo collaboratore di Cristiano Giuntoli alla Juventus, l'anima e il cervello della Next Gen che nell'ultima stagione ha ricoperto il ruolo di Head of First Team al fianco del direttore tecnico.

Come scrive Sportmediaset, un anno dopo l'addio di Giuntoli, il grande artefice dello scudetto, AdL è pronto a vendicarsi e a strappare al suo ex braccio destro il suo più stretto collaboratore, a cui è pronto ad affidare la direzione dell'area tecnico-sportiva azzurra dopo la fallimentare stagione post-Spalletti.