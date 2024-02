Mediaset - Retroscena Calzona: può essere confermato per l'anno prossimo a una condizione

Francesco Calzona è un traghettatore ed è lui il primo a saperlo. Finito il campionato tornerà a guidare la Slovacchia a tempo pieno

Francesco Calzona è un traghettatore ed è lui il primo a saperlo. Finito il campionato tornerà a guidare la Slovacchia a tempo pieno (tra l'altro nello storico appuntamento a Euro 2024), a meno che riesca nel miracolo di far guadagnare al Napoli un posto nella prossima Champions. A questo punto la palla passa, come sempre, al presidente De Laurentiis che, alla fine, sceglie la guida tecnica in prima persona. Lo scrive Sportmediaset.