Rai - Il Napoli ci prova anche per l'esterno destro: a Conte piace Ebimbe

Il Napoli in questo rush finale sta provando a definire anche l'arrivo di un esterno destro. Il nome spuntato nelle ultime ore è quello di Junior Dina Ebimbe, classe 2000 francese di grande spinta che è di proprietà dell'Eintracht Francoforte. Secondo quanto riferito a Rai 2 dall'esperto di mercato Ciro Venerato, il giocatore scuola Psg piace molto ad Antonio Conte per come coniuga le due fasi di gioco.