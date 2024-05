Rai - Manna, contatti diretti con Conte e Gasp per i programmi: Pioli è l’alternativa

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli al Tg Sport Notte.

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di mercato Rai, ha parlato del prossimo allenatore del Napoli al Tg Sport Notte: "Due settimane o poco più e sapremo. Il Napoli (incassato il sì di Pioli) proverà a capire se sarà possibile ingaggiare Conte o Gasperini. La proprietà ha dato via libera al ds Manna per approfondire con i diretti interessati.

Con Gasperini e Conte vanno definite strategie di mercato e rispettivi stipendi. Se saltassero entrambi (ma non è assolutamente detto) ADL chiamerebbe l'entourage di Pioli per mettere nero su bianco. Biennale con opzione per il terzo anno.

Italiano? Oggi come oggi è la quarta scelta. Conte e Gasperini invece restano le primissime scelte partenopee"