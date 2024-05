Repubblica - L'errore più grave è stato preferire Mazzarri a Tudor: così saltò la trattativa

Nel mese di novembre, quando Aurelio De Laurentiis decise di esonerare Garcia dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, trattò in prima persona con Tudor

Nel mese di novembre, quando Aurelio De Laurentiis decise di esonerare Rudi Garcia dopo la sconfitta interna contro l'Empoli, trattò in prima persona con Igor Tudor, con tanto di incontro a Roma. Ma poi la trattativa saltò e il presidente del Napoli andò su Walter Mazzarri. Un errore gravissimo, secondo La Repubblica:

"L’errore più grave è stato preferire in autunno Walter Mazzarri a Igor Tudor, che è riuscito in poche settimane a rilanciare la Lazio. L’accordo con lui era vicino. Ma dalla Filmauro offrirono al tecnico croato - che voleva un biennale - solo un inaccettabile ruolo di traghettatore e per questo la sua firma saltò".