Repubblica - Ottimismo per De Bruyne: sul piatto super-ingaggio, i dettagli

Kevin De Bruyne è uno dei nomi caldi per il mercato del Napoli. Da qualche settimana il club azzurro sta trattando il centrocampista belga, in scadenza di contratto con il Manchester City e quindi libero a parametro zero a fine stagione. Le ultime arrivano dall'edizione odierna de La Repubblica:

“Il 33enne nelle prossime settimane darà una risposta al Napoli. L’offerta è un biennale da 8 milioni di euro netti a stagione più bonus. C’è ottimismo per il buon esito, si può arrivare alla fumata bianca ma c’è da aspettare ancora qualche giorno per la risposta definitiva”.