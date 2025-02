Repubblica - Saint-Maximin non è scontato, il Napoli tiene caldo anche Amuzu: la situazione

Allan Saint Maximin è l'ultimo nome emerso per sostituire Kvaratskhelia, recentemente trasferitosi al PSG. Tuttavia, l'operazione per il giocatore non si preannuncia semplice. Attualmente, Saint Maximin è in prestito dall'Al Ahli al Fenerbahce, e prima di poterlo trattare per il Napoli, sarà necessario risolvere il suo attuale prestito. Inoltre, poiché il mercato arabo ha chiuso le sue porte ieri alle 22, servirà una deroga per procedere.

Questi fattori rendono l'operazione Saint Maximin tutt'altro che scontata. Il direttore sportivo Giovanni Manna, come riportato dall'edizione napoletana di Repubblica, è consapevole delle difficoltà burocratiche e dell'imminente chiusura del mercato, che scadrà lunedì a mezzanotte. Per questo motivo, non ha del tutto abbandonato la pista che porta a Francis Amuzu dell'Anderlecht, inizialmente destinato a trasferirsi in Brasile al Gremio.