Repubblica - Sfida PSG-Chelsea per Osimhen, i parigini hanno fretta: la strategia

Qule sarà il futuro di Victor Osimhen? Ne parla Repubblica nella sua edizione online.

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Qule sarà il futuro di Victor Osimhen? Ne parla Repubblica nella sua edizione online. Il centravanti nigeriano è finito al centro di una lotta di mercato tra il Psg e il Chelsea. In questo momento il club parigino è avanti: i contatti con il Napoli proseguono da tempo, il prezzo è a 120 milioni di euro, lo stesso stabilito dalla clausola rescissoria.

Il Chelsea, invece, è pronto a offrire 100 milioni di sterline, ma conta sulla volontà del calciatore. Il Psg vuole fare in fretta, nei prossimi giorni sono previsti altri contatti tra i parigini e il Napoli per cercare di dare un’accelerata all’operazione, scrive il quotidiano in merito ad una delle operazioni destinate ad animare la prima parte del calciomercato europeo.