RPN - Team Manager, la prima scelta del Napoli è rimasta al Parma: il motivo

Team Manager, la prima scelta del Napoli è rimasta al Parma: il motivo

L’annuncio degli scorsi giorni di Paolo Rea come Team Manager completa l’organigramma tecnico degli azzurri.

Il Napoli di Antonio Conte comincia a prendere forma. L’annuncio degli scorsi giorni di Paolo Rea come Team Manager completa l’organigramma tecnico degli azzurri, bisognoso di strutturarsi e rimpolparsi dopo l’ultima stagione vissuta con lo spogliatoio allo sbando. Una figura di assoluto peso, venuta fuori da un lungo casting diretto dalla dirigenza partenopea.

Casting che aveva come primo nome, però, quello di Alessio Cracolici: secondo quanto raccolto dalla redazione di Radio Punto Nuovo, l’attuale Team Manager del Parma era il prescelto per il medesimo ruolo nel Napoli di Conte. Tanti i colloqui, anche una generosa offerta fatta recapitare dal Napoli all’esperto dirigente ducale: dietro il no di Cracolici agli azzurri c’è il grande attaccamento alla realtà gialloblù e allo staff di mister Pecchia, tornato in Serie A non certo per recitare un ruolo marginale nei prossimi anni.