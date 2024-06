Sky DE - Dovbyk, l'Atletico Madrid supera il Napoli: c'è un principio d'accordo con gli spagnoli

Artem Dovbyk, attaccante del Girona, è finito nel mirino di un top club spagnolo. Il centravanti ucraino, obiettivo del Napoli per il post-Osimhen ha trovato un principio d'accordo con l'Atletico Madrid, come riferisce su X Patrick Berger, giornalista di Sky Sport DE.

"L'Atletico Madrid vuole ingaggiare Artem Dovbyk (26 anni) dal Girona. C'è un principio d'accordo tra il capocannoniere della Liga e la squadra spagnola. Anche il Napoli in trattativa per l'attaccante ma è l'Atletico a condurre la corsa. Dovbyk vuole fare il prossimo passo in Spagna. Clausola rescissoria: 40 milioni di euro".

🚨 Atlético Madrid want to sign Artem Dovbyk (26/🇺🇦) from Girona. There is an agreement in principle between La Liga goalgetter and the Spanish side. Napoli also in talks for the striker but Atlético leading the race.



Dovbyk keen to make the next step within Spain. Release… pic.twitter.com/M9KsleoKs5