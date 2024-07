Sky - Gaetano saluta Napoli: andrà via, due squadre di A lo cercano

Gianluca Gaetano è pronto a lasciare il Napoli a titolo definitivo. Lo fa sapere Gianluca Di Marzio. Possibile il ritorno al Cagliari ma su di lui c'è anche il Parma. Una cosa sembra certa: Gaetano saluterà Napoli. Stavolta per sempre.

Ieri Kiss Kiss parlava dell'inserimento della Lazio per Gaetano con le informazioni in possesso del direttore Valter De Maggio: "Gaetano ha impressionato Conte, ma chiede maggiore spazio e alla fine del ritiro di Dimaro il calciatore è destinato a lasciare il Napoli. Piace molto al Cagliari ed al Parma, ma registriamo l’inserimento della Lazio perchè lo vuole Baroni. Ostigard? Nei prossimi giorni andrà in Francia, nonostante si fosse parlato del Torino”.